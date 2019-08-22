Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о принятии России в G8 при условии возвращения Крыма.
Крым был есть и останется российским, а Европа и «семёрка» пусть принимают решение нужна или не нужна Россия. Мы туда не рвёмся, — сказал сенатор в беседе с
телеканалом «360».
Он также отметил, что результаты переговоров президента РФ Владимира Путина с главами Франции и Финляндии говорят о том, что Европа нуждается в России.
Как ранее писал News.ru, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуть Россию в G7 в обмен на Крым.