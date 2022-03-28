Европа не будет осуждать жестокое обращение с российскими военнопленными на Украине, заявил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что «этим процессом управляют американцы», пишет «360».

Как она отреагирует, если понимает, что этим процессом управляют американцы и что это они зарядили нацистскую психологию, дав ей развиться с учётом культивирования её внуками и правнуками фашистских бандеровцев, которые были народом осуждены. Кто-то уничтожен, кто-то в тюрьме отсидел, — заверил Клинцевич.

Он считает, что сейчас Украиной управляют люди, которые пытаются держать страну в страхе, играя на патриотических чувствах. Клинцевич убеждён, что президент Украины Владимир Зеленский вынужден считаться с мнением националистов. Экс-сенатор заявил, что Зеленский не может их арестовать, так как не принимает решения самостоятельно.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова рассказала: жители Донбасса, не согласные с действиями киевского режима, попадали в тюрьму и подвергались пыткам со стороны националистов. Сейчас подтверждаются ранее известные факты преступлений последних и выявляются новые, отметила она.