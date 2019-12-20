https://static.news.ru/photo/3662dd56-24cd-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: Совет Федерации/flickr.com

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление МИД Польши относительно начала Второй мировой войны.

Он назвал Варшаву вассалом США, выполняющим «самую грязную фейковую работу» в информационной войне, которая ведётся против России. Запад искажает историю, перевирает факты, пытаясь отобрать у СССР победу и представить его как агрессора.

Ранее президент Владимир Путин напомнил, что советская армия вошла в Польшу после того, как её правительство утратило контроль над происходящим на территории страны, поскольку находилось в районе польско-румынской границы». По словам сенатора, заявление главы государства, основанное на исторических фактах и подкреплённое архивными документами, стало очередной «зуботычиной, которую Польша получила на информационном поле, сообщает «ПолитРоссия».

Ранее NEWS.ru писал, что на заявление польской стороны ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Варшава на протяжении многих лет ведёт политику, направленную на подрыв отношений с Москвой.