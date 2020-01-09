https://static.news.ru/photo/46463e1a-3374-11ea-98f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что версия о крушении украинского Boeing в Тегеране в результате внешнего воздействия выглядит правдоподобно, однако глупо искать в катастрофе российский след.

Очень похоже на внешнее воздействие — это действительно так. Но это требует проверки. Мы должны подождать, — цитирует Клинцевича «Интерфакс».

Он также отметил, что нельзя исключать и другие версии крушения, включая атаку беспилотника.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.