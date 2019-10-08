https://static.news.ru/photo/f5403ba4-e9dd-11e9-81c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ собрала доказательства того, что основные центры, причастные к организации массовых беспорядков в Москве в период выборной кампании, работают в США, рассказал глава комиссии Андрей Климов.

Сенатор уточнил, что некоторые кураторы живут в Вашингтоне. По его словам, они добивались дискредитации политической системы России, пишет ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко похвалил силовиков за действия на митингах за честные выборы в Москве.

По его словам, организаторы акций действовали «провокационно», передаёт РИА Новости. Уберечь жителей города и инфраструктуру смогли только представители полиции и Росгвардии, уверен он.

Видео задержания нескольких участников митинга 3 августа появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики бьют людей дубинкой. Одного из протестующих задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.

Несколько активистов сообщали о получении травм после задержаний. Так, Таганский суд Москвы не стал рассматривать административное дело Дарьи Сосновской, которую задержали на митинге 10 августа. Она стала известна после публикации материалов, на которых видно, как полицейский бьёт её в живот.

Другой пострадавший, Константин Коновалов, стал одним из первых задержанных на акции 27 июля. Его остановили за два часа до начала мероприятия во время пробежки. Дизайнер сетовал, что в митинге участвовать не планировал, а полицейские сломали ему ногу во время задержания. СК не увидел нарушений в его задержании, а Савёловский суд оштрафовал за участие в мероприятии.