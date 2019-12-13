https://static.news.ru/photo/d1af99c0-1d5c-11ea-8eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин увидел три сценария развития событий в Донбассе.

По мнению Климкина, первый вариант — компромисс с Россией, при этом часть земель Украины перейдёт под власть РФ. Экс-министр добавил, что отдельные представители украинских властей не исключают такого шага. Второй сценарий — замораживание конфликта и прекращение огня, что закрывает Украине возможность вхождения в ЕС и НАТО, пишет политик в своей статье для «Европейской правды».

Также существует и третий сценарий — «борьба до победы», но вероятность развития событий подобным образом невелика, по мнению Климкина, — украинский народ с малой долей вероятности поддержит такое решение.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым изменить Минские соглашения, лежащие в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе.