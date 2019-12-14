https://static.news.ru/photo/1cd6a8aa-1fd1-11ea-879a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA of Ukraine/Facebook

Бывший глава украинского МИДа Павел Климкин считает, что несколько регионов могут отделиться от страны вслед за Донецком и Луганском.

По его мнению, Россия хочет взять под контроль всю территорию Донбасса, а за ней и Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье. Такое мнение Климкин, бывший министром иностранных дел Украины с июня 2014 до августа 2019 года, выразил в разговоре с журналистами, пишут «Аргументы недели».

Как сообщал NEWS.ru ранее, Павел Климкин увидел три сценария развития событий в Донбассе. По его мнению, первый вариант — компромисс с Россией, при этом часть земель Украины перейдёт под власть РФ. Экс-министр добавил, что отдельные представители украинских властей не исключают такого шага.