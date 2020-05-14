По появившейся информации, руководство Сбербанка России обратилось с письмом к своим сотрудникам, в котором предложило им выступить добровольцами при испытании уже в середине июня первого варианта антикоронавирусной вакцины, которую стремительно разрабатывают вирусологи в НИЦ имени Н. Гамалеи.

Понятно, что такой проект руководства крупнейшего банка возник не в силу того, что в нём трудятся истинные герои нашего времени или гиганты с неземным по силе иммунитетом. На деле же, банк пожертвовал на создание спасения от злокачественного вируса более трёх миллиардов рублей. И рачительные менеджеры, привыкшие из всего извлекать прибыль, даже из оплаты пенсионерами платежек ЖКХ, намерены добиться того, чтобы их взнос в разработку вирусологов не остался бы незамеченным и получил, в конце концов, максимальный резонанс. Особенно, в случае, если вакцина окажется действительно эффективной. А для этого надо, чтобы бренды Сбербанка и НИЦ им. Гамалеи были бы максимально неразрывны.

Все же понимают, что разработка действенной вакцины против коронавируса, накрывшего планету сильнее, чем испанка в 1919 году или свиной грипп в 2009, становится уже не только медицинским, но и особым политическим фактором. Недаром же в самом начале пандемии и старта многочисленных разработок вакцин стали говорить даже в пафосных тонах о том, что тот, кто первым создаст панацею от новой мировой напасти, станет властелином планеты. Поскольку такая вакцина — это не только колоссальные прибыли и престиж, но и немалое глобальное влияние.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Естественно, что и главный спонсор такой вирусологической победы многократно увеличил бы свою узнаваемость и авторитет во всем цивилизованном мире. Вряд ли стоит говорить о том, насколько такой момент стал бы выигрышным для Сбербанка с его попытками международной экспансии. Между тем, понятно, что и личное участие в испытаниях вакцины банковских волонтеров сыграли бы на этот же момент.

Другое дело, что прививаться не до конца отработанной субстанцией, значит, без сомнения, подвергать себя немалому риску. В истории медицины есть немало примеров того, как сами разработчики препаратов испытывали их на себе или своих ближайших родственниках, не желая подвергать опасности кого-то другого. Тот же Николай Гамалея предположил, что против холеры можно использовать мертвые холерные бациллы. И принял опасный коктейль вместе с женой. Так же поступал и Илья Мечников с прививкой от тифа. А когда двое наших вирусологов Анатолий Смородинцев и Михаил Чумаков сумели выпустить прививку от полиомиелита в виде конфеток, то Смородинцев даже рискнул апробировать их на своей внучке, поскольку нужны были результаты применения препарата именно на детях.

Мы помним , как и императрица Екатерина Великая смело сделала себе прививку от оспы, подав пример не в меру трусливым царедворцам.

Конечно, можно предположить, что среди добровольцев Сбербанка окажутся, скажем, его глава Герман Греф и ведущие топ-менеджеры. Это был бы красивый и глубоко символический жест. И тогда медицинское меценатство уж точно имело бы серьёзный резонанс. Впрочем, успех вирусологов при поддержке банка станет нашим общим успехом. А пока хочется верить, что банковские клерки действительно примут участие в эксперименте добровольно. А созданная вакцина станет знаковым прорывом современных биотехнологий.