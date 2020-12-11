Живой, как Ельцин: «семья» требует продолжения банкета

Вот и Сергей Шахрай отметился своим интервью, которое может считаться его возвращением в информационное пространство в целом. В таком медийном камбэке есть некоторая конъюнктурная закономерность. Тут даже не подходит известное клише: иногда они возвращаются. Словно по какому-то неписаному сценарию стали вспоминать давнее и комментировать современное Александр Волошин, Валентин Юмашев, Наина Ельцина. А тут и Сергей Шахрай — один из творцов Беловежского сговора, бывший вице-премьер, депутат от нескольких партий, помощник Бориса Николаевича. После завершения политической карьеры числился руководителем аппарата Счётной палаты.

Сейчас же Шахрай рискует открыть страшную истину: оказывается, 4 октября 1993 года он был один-одинёшенек в Кремле. И, задумчиво сидя на ступеньках правительственного корпуса, ожидал, что генерал Альберт Макашов поведёт свои силы на захват цитадели власти, но тот предпочёл штурмовать «Останкино». Да и по поводу развала Союза его тонкая душа изболелась, да и не мог он предвидеть всех последствий тогдашних решений. Истинно — роль личности в истории никто не отменял!

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примечательно, что почти одновременно Валентин Юмашев, зять Ельцина и глава его администрации, опроверг информацию о некоей тайной вечере, на которой якобы Владимиру Путину вручили де-факто власть в стране. Вопрос только в том, почему именно сейчас деятели девяностых стали возвращать себе публичность, выйдя из долголетней тени.

В эти же дни после перевода Анатолия Чубайса в статус спецпредставителя президента с расплывчатыми полномочиями всё настойчивее говорят о том, что потенциальный трансфер власти стимулирует привлечение «бывших» с целью примирения старых и новых кланов, олигархов сразу нескольких волн и сохранения всеобщего равновесия в возможный переходный момент. Мол, против нового назначения того же Чубайса якобы были решительно настроены руководители президентской администрации — Антон Вайно и Сергей Кириенко, но «за» были и Алексей Кудрин, а также некие староельцинские.

И аргументы в поддержку назначения были приведены «убойные». Мол, Анатолий Борисович не только может наладить какой-то диалог «под ковром» с американскими демократами, но и, если понадобится, сумеет расколоть либеральный протест. А пока ему, дескать, лучше переждать грядущие события за границей, а новый статус обеспечивает ему такую возможность длительных заграничных поездок с супругой.

Но не только политики девяностых, ушедшие вроде бы в тень в нулевые годы, ловят, как принято говорить, свой хайп. Казалось бы, с чего это вдруг находящийся под сильным американским прессом Олег Дерипаска намеревается построить новую избу самой популярной в стране отшельнице Агафье Лыковой? Что, о наследнице клана старообрядцев некому позаботиться? Все же помнят, как Аман Тулеев гонял к её заимке вертолёты со всем необходимым. И тем вызывал ревность хакасских властей, считавших Лыкову республиканским достоянием.

И вот теперь Дерипаска взялся за такое громкое обустройство. Остаётся только гадать, возведут ли под его руководством стилизованную хату в лучших традициях XVII бунташного века. Или всё-таки появится дворец с вертолётной площадкой, гаражом на несколько снегоходов для почётных визитёров, а также с центром связи и управления для доставляющих свежие продукты беспилотников.

Когда-то в личной беседе с Сергеем Шахраем я дерзнул спросить, как он относится к собственной фамилии, которая в переводе с украинского значит «мошенник» или «вор». На что Сергей Михайлович не моргнув глазом ответил, что сам он переводит её как «изобретательный человек». И то правда. Всё дело в трактовке.