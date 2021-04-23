В Китае сравнили американскую демократию с Coca Cola

https://static.news.ru/photo/478b85f6-a4bf-11eb-a8fd-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства внутренних дел КНР Ван И оценил трактовку демократической политики, распространённой в США. Дипломат отметил, что демократия не является Coca-Cola «с одинаковым вкусом по всему миру», сообщает Global Times.

Ван И считает , что в Вашингтоне должны с уважением относиться к пути и системе, которые определило для себя китайское правительство. Пока политика Белого дома полна непонимания позиции КНР, что затрудняет урегулирование диалога между двумя странами, подчеркнул дипломат в ходе видеоконференции с Советом по международным отношениям США.

Вашингтон должен рассматривать развитие Китая с объективным и рациональным подходом, а также вести совместную работу с Пекином по части мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Также Белый дом обязан исключить всякое вмешательство во внутренние дела Китая, подчеркнул Ван И.

Ранее стало известно, что мир не согласится жить по правилам, установленным лишь некоторыми странами Запада, заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, нормы, придуманные только 12% людей планеты, не могут стать универсальными для всех. Он напомнил, что Белый дом при Дональде Трампе всячески нарушал договоры, из-за этого мир столкнулся с угрозой раскола.