Китайский историк назвал статью Путина очень весомой

https://static.news.ru/photo/68fe351a-b3d6-11ea-a94b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Значение и смысл статьи российского президента Владимира Путина заключается в извлечении уроков истории и необходимости уважать итоги Второй мировой войны и решать мировые вопросы сообща, а не методами политики односторонних действий. Такое мнение о публикации российского лидера высказал научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук У Эньюань.

Известный китайский историк отметил, что это очень весомая статья, в ней Путин дал всестороннюю оценку причинам, ходу и влиянию Второй мировой войны. Кроме того, его рассуждения подкреплены источниками, он привёл исторические факты, которые опровергают «бредовую теорию» о том, что Вторую мировую войну развязал Советский Союз. Путин также объяснил, почему спустя 75 лет люди все ещё должны помнить о Второй мировой войне.

Он дал несколько разъяснений. Во-первых, нам не нужно забывать о том, что для прогресса человечества мы принесли очень много жертв. Потери Советского Союза составили 27 миллионов человек, Китай тоже понёс несколько десятков миллионов, жертвы были и у США, Великобритания, Франции. Нужно помнить об этих жертвах, это цена, которую пришлось заплатить за будущее человечества, — отметил У Эньюань.

Историк также добавил, что президент в статье использовал очень много новых исторических материалов, а также рассказал о событиях прошлого самокритично и не предвзято, пишет РИА Новости.

Статья президента появилась 18 июня в консерваторском американском журнале The National Interest. Президент анонсировал материал ещё в январе, когда решил ответить на «попытки переписать историю» и выставить СССР виновником войны наравне с нацистами. Британский МИД после публикации статьи Путина отметил, что победу над Третьим рейхом обеспечили «мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников».

Публикация стала началом дискуссии и большого интереса со стороны американского Госдепа. Публикацию в ведомстве признали актуальной и достойной того, чтобы подумать об использовании в реальности предложенных российским лидером подходов. Путин в статье о Второй мировой войне предложил провести саммит ядерных держав для того, чтобы обсудить общие принципы в мировых делах, контроль над вооружением и другие актуальные вопросы безопасности.