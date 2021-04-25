В Китае заявили, что американские санкции вызывают всеобщий протест

https://static.news.ru/photo/35cf4514-a668-11eb-a9cc-96000091f725_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай выступает решительно против ужесточения западных антироссийских санкций. Власти КНР намерены усилить поддержку Москвы на фоне новых ограничительных мер. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит ТАСС.

Как подчеркнул представитель ведомства, Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнёрства. И страны станут оказывать взаимную поддержку в вопросах защиты государственного суверенитета. Вэньбинь, комментируя ожесточение антироссийских санкций, заметил, что в КНР выступают решительно против применения односторонних ограничений.

Пекин надеется, что США и РФ установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия на равноправной основе, на принципах взаимного уважения. Однобокие санкции США — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест, — сказал представитель китайского ведомства.

США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. Поводом стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон увидел руку Москвы.

Ранее в обзоре аналитиков рейтингового агентства Moody's было сказано, что санкции, которые США ввели в отношении российского государственного долга, ограничат финансовую гибкость и бюджетные возможности российского правительства.