Китай выразил сожаление о непринятии гуманитарной резолюции Совбезом ООН

Постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь заявил, что непринятие Совбезом ООН проекта резолюции РФ по Украине вызывает сожаление. При этом он отметил, что КНР проголосовала за предложенный документ, так как хочет донести до международного сообщества «важность гуманитарного вопроса» на Украине, пишет ТАСС.

Вызывает сожаление тот факт, что Совбез не смог достичь одобрения [резолюции], — сказал китайский постпред.

Чжан Цзюнь выразил мнение, что сейчас все стороны должны стремиться к тому, чтобы в кратчайшие сроки с помощью переговоров найти действенное решение по ситуации на Украине.

Ключевым [моментом] сейчас для всех сторон является проявление политической воли и нахождение как можно скорее действенного решения путём переговоров, — сказал постпред Китая в ООН.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование по предложенной Россией гуманитарной резолюции позволило вывести на чистую воду тех, кому политизация важнее гуманитарных вопросов. А неготовность СБ ООН поддержать гуманитарную резолюцию позволит Киеву и далее использовать мирных жителей в качестве живого щита и размещать тяжелые вооружения у больниц и детских садов.