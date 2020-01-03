https://static.news.ru/photo/327ea1a6-2e1f-11ea-91df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ye/Xinhua/Global Look Press

Китай надеется, что председательство России в БРИКС позволит усилить влиятельность объединения на международной политической арене. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он отметил, что БРИКС является механизмом глобального влияния на развивающиеся страны с формирующимся рынком. В последние годы страны объединения углубляли практическое сотрудничество и солидарность по целому ряду вопросов.

Выражаем надежду, что председательство РФ <...> углубит сотрудничество в трёх опорных сферах — экономике, торговле и финансах; политике и безопасности; гуманитарных обменах, — приводит слова дипломата ТАСС.

Он заверил, что Китай «будет в полной мере поддерживать Россию» во время её председательства и вести тесную коммуникацию как с РФ, так и с другими странами организации.

БРИКС — партнёрское объединение стран, в которое, помимо России и Китая, входят Бразилия, Индия и Южная Африка. Россия с 1 января на год стала председателем содружества. В течение этого срока Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня, в том числе саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у страны нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат G8. Объединения БРИКС и ШОС, а также G20, в которых участвует Россия, глава МИДа назвал «важными опорами более справедливой и демократичной многополярной архитектуры мироустройства».