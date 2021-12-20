Кишинев рискнул подразнить Москву

После заявления главы комиссии по помилованию администрации президента Молдавии Иона Гузуна, предложившего объявить российского посла Олега Васнецова персоной нон–грата, есть несколько вероятных вариантов развития ситуации. Самый простой: ненавязчиво дезавуировать «оговорившегося» клерка, параллельно выразив формальный протест по причине присутствия нашего посла на инаугурации переизбранного президента Приднестровья. Это позволит всем сторонам сохранить свое лицо при сохранении подвешенности давно известных региональных вопросов.

Более рискованный для Кишинева вариант — нагнетать истерию вокруг посольской поездки в Тирасполь, апеллировать к старшим румынским товарищам и дальше к натовскому руководству. Бить челом самому Джо Байдену, которого умудрились в Кишиневе поблагодарить даже за ценную поддержку после того, как Россия, щедрая душа, согласилась подписать с республикой вполне льготный договор о поставках газа. Как говорится, спасибо, господин Байден, за то, что вы просто есть.

О варианте с реальной высылкой посла великой державы, которая оказалась бы не просто дерзким и бессмысленным демаршем, но фактически, по международным понятиям, casus belli, думать просто не хочется. Притом, что рвать отношения, учитывая немалое число граждан Молдавии, работающих в России и заинтересованных в получении в будущем российской пенсии, было бы не просто глупо и даже самоубийственно для нынешнего режима. Ведь это тот самый влиятельный электорат. К тому же Россия — желанный рынок для молдавской сельхозпродукции, нужной в Европе так же, как сибирский холод.

Думаю, у российского руководства изначально не было особых иллюзий относительно возможной политики стопроцентно проамериканской Майи Санду, которая, как и многие члены ее администрации, гражданка Румынии.

Майя Санду maia.sandu/facebook.com

Весьма примечательно, что ряд откровенно антироссийских жестов Кишинев позволил себе уже после заключения ряда весьма выгодных для себя соглашений с российскими партнерами. Ведь как только высохли чернила подписей под документами, был закрыт проезд через украинскую территорию автомашин с приднестровскими номерами, хотя такое право было, как утверждали, согласовано в ходе переговоров с Санду Дмитрия Козака, отвечающего и за вопросы отношений с Кишиневом в кремлевской администрации. Потом был введен запрет на трансляции российских телеканалов, хотя и после перевода в школах русского языка в статус факультативного в республике у российского ТВ сохранилась приличная аудитория.

Такая политика явно в стиле недавней украинской. Сегодня просим прислать на бедность антиковидные вакцины (и Россия передала безвозмездно 140 тысяч доз), буквально умоляем не замораживать страну, не способную платить рыночные цены на газ. А назавтра вообще забываем об оплате за топливо, не признаем накопившиеся долги, приветствуем в Киеве почетный караул криком «Слава Украине!» и нагнетаем вместе с президентом Владимиром Зеленским напряженность у порога Приднестровья, хором с ним требуя вывести оттуда российских миротворцев.

Не исключено, что пропагандистский залп, доверенный фигуре второго плана, это просто жест в сторону европейских покровителей, оставляющий госпоже президенту свободу рук. Но звоночек, согласитесь, неприятный. Тем более, что в последнее время Россия преодолевает советский еще комплекс «старшей сестры». И уже без снисхождения реагирует на выверты бывших «родственников». А рассказанная еще Эзопом история лягушки, раздувшейся до быка, поучительная.