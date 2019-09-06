Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением, — сказал Киселёв.
Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.
Киев планировал передать Москве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения малайзийского рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова.
Как ранее писал News.ru, моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, покидают СИЗО «Лефортово». Скорее всего, их везут на обмен.