https://static.news.ru/photo/26270e08-d13f-11e9-ac4a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: РИА Новости

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением, — сказал Киселёв.

Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.

Киев планировал передать Москве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения малайзийского рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова.

Как ранее писал News.ru, моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, покидают СИЗО «Лефортово». Скорее всего, их везут на обмен.