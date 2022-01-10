Кипр, Ирландия и Мальта вошли в список офшоров с запретом на господдержку

Минфин опубликовал список офшоров, подпадающих под закон о запрете на господдержку компаний с долей в 25% начиная с 2023 года. Всего в перечень вошли 57 государств, в частности, без господдержки окажутся акционеры на Кипре, Мальте, в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре и Ирландии.
Кроме того,
Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России, необходим для реализации запрета на выделение господдержки компаниям, которые прямо или косвенно на 25% и более принадлежат офшорам. Соответствующий закон в ноябре 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин, документ вступит в силу 1 января 2023 года.
По данным «Ведомостей», Кипр
Ранее сообщалось, что Кипр входит в топ стран, в которых россияне, имеющие долги, покупают недвижимость. Таким образом они рассчитывают скрыть активы от кредиторов.