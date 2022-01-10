Кипр, Ирландия и Мальта вошли в список офшоров с запретом на господдержку

Минфин опубликовал список офшоров, подпадающих под закон о запрете на господдержку компаний с долей в 25% начиная с 2023 года. Всего в перечень вошли 57 государств, в частности, без господдержки окажутся акционеры на Кипре, Мальте, в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре и Ирландии.

Кроме того, список пополнился Черногорией, Шри-Ланкой, штатами Вайоминг и Делавэр в США, Виргинскими островами (США), островом Мадейра в Португалии, Ливаном, Кюрасао и Королевством Тонга.

Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России, необходим для реализации запрета на выделение господдержки компаниям, которые прямо или косвенно на 25% и более принадлежат офшорам. Соответствующий закон в ноябре 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин, документ вступит в силу 1 января 2023 года.

По данным «Ведомостей», Кипр сохраняет статус одной из самых популярных юрисдикций для структурирования владения активами в России. В 2018 году туда было выведено более 1,4 трлн рублей, в 2019 году — более 1,9 трлн. Также через Кипр структурирован ряд крупных российских компаний. В частности, НЛМК на 79,3% принадлежит Fletcher Group Holdings Limited, «Норникель» на 35,95% косвенно контролируется Interros Ltd, а Тинькофф Банк на 100% принадлежит TCS Group Holding PLC.

Ранее сообщалось, что Кипр входит в топ стран, в которых россияне, имеющие долги, покупают недвижимость. Таким образом они рассчитывают скрыть активы от кредиторов.