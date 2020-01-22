https://static.news.ru/photo/b7174010-ed35-11e9-9fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Киев запросил встречу первых лиц Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль. Ушаков назвал график Путина очень насыщенным, поэтому, по его словам, контакт возможен только кратковременный.

Программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер, — цитирует РИА Новости Ушакова.

Он уточнил, что на переговоры с Путиным на израильском форуме по холокосту поступили запросы от нескольких государств, в том числе и от президента Украины. При этом он уточнил, что в запросе Зеленскому никто не отказывал.

Как писал NEWS.ru, у Владимира Зеленского пока не запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках визита в Израиль 23 — 24 января. Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, если общение на полях форума всё-таки состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.