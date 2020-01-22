Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Киев запросил встречу первых лиц Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль. Ушаков назвал график Путина очень насыщенным, поэтому, по его словам, контакт возможен только кратковременный.
Программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер, — цитирует РИА Новости Ушакова.
Он уточнил, что на переговоры с Путиным на израильском форуме по холокосту поступили запросы от нескольких государств, в том числе и от президента Украины. При этом он уточнил, что в запросе Зеленскому никто не отказывал.
Как писал NEWS.ru, у Владимира Зеленского пока не запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках визита в Израиль 23 — 24 января. Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, если общение на полях форума всё-таки состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.