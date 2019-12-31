Главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры накануне Нового года. Политики поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Кроме того, лидеры приветствовали обмен пленными в Донбассе 29 декабря и заключение соглашения на транзит газа по территории Украины, передаёт Telegram-канал офиса Зеленского.
Также стороны выразили надежду на прекращение огня в Донбассе на линии соприкосновения в ближайшее время.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин и Зеленский возглавили рейтинг медиаперсон. Количество упоминаний в СМИ российского президента — 3 млн 179 тысяч 777. Главы Украины — 1 млн 335 тысяч.
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