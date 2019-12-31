https://static.news.ru/photo/37e4f6c4-2bbb-11ea-916b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры накануне Нового года. Политики поздравили друг друга с наступающими праздниками.

Кроме того, лидеры приветствовали обмен пленными в Донбассе 29 декабря и заключение соглашения на транзит газа по территории Украины, передаёт Telegram-канал офиса Зеленского.

Также стороны выразили надежду на прекращение огня в Донбассе на линии соприкосновения в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин и Зеленский возглавили рейтинг медиаперсон. Количество упоминаний в СМИ российского президента — 3 млн 179 тысяч 777. Главы Украины — 1 млн 335 тысяч.