Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин смог двумя заявлениями с практически диаметрально противоположным месседжем сильно озадачить российских политиков. Первое не вызвало никаких возражений. А вот второе раззадорило не на шутку.

Политика, вообще, работа очень странная. Особенно в такой «запутавшейся в энном количестве сосен» стране, как Украина. Чтобы засветиться на политическом Олимпе, нужно сильно крутиться. Но рожать жизнеспособные и, главное, работающие законопроекты, которые в состоянии действительно сдвинуть ситуацию с мертвой точки или обернуться добром для избирателей, крайне трудно. А светиться нужно. Иначе выпадешь из «обоймы».

Поэтому приходится киевским политикам делать кучу заявлений, чтобы хотя бы часть из них вызвала ответную реакцию. Обратили внимание, процитировали в СМИ, случился общественный резонанс — значит, день прожит не зря. Вот и болтают без устали на встречах с избирателями, на различного уровня совещаниях и, конечно же, в эфирах различных телешоу. И ведь не только на Украине.

По стопам своих предшественников, отказавшись изобретать новый украинский велосипед, явно решил пойти и Олег Волошин. Он отважился в одночасье раздать «оплеухи» и вашим, и нашим.

Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.comGlobal Look Press

По вопросу Донбасса, я понимаю, вам позиция моя может не нравиться, но я многократно читал отчёты генштаба, общался с нашими военными. Ни у кого нет [повода] по-честному утверждать, что мы на Донбассе воюем с российской армией. Мы воюем с такими же нашими гражданами, — заявил Волошин в эфире телеканала «112.Укриана».

Можно было бы отметить храбрость украинского депутата, который фактически озвучил позицию России по Донбассу. Каждый раз, когда последние годы в Киеве начинали в очередной раз рассуждать о «российских войсках» в степях Украины, в Москве просили предъявить хотя бы одно доказательство. И вот Олег Волошин сообщил украинцам, что у их военных нет подтверждающих «российскую оккупацию» данных.

Впрочем, депутат, видимо, сам испугался своей храбрости. Не случайно ведь заговорил, что его слова могут не понравиться. И тут же решил задобрить оппонентов, которые уже неоднократно демонстрировали, как умеют убеждать в своей правоте. К примеру, засовывая политиков в мусорные баки. И это, как говорится, только цветочки.

Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации, — решил подстелить себе соломки Волошин.

В Крыму не смогли скрыть своего удивления.

Странно слышать такие высказывания от человека, который на пророссийской риторике стал народным депутатом Украины. Может, Олег Волошин выбрал не ту партию? Может, ему надо было идти в «Европейскую солидарность» или в «Радикальную партию» Ляшко? — заявила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

По её мнению, лидер партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Бойко плохо воспитывает своих однопартийцев.

Если он (Бойко. — News.ru) хочет нормальные экономические отношения с Россией, скидку на газ и на другие экономические преференции, то пусть хотя бы внутри своей партии введёт адекватную и отражающую реальность действительность, что Крым был и будет неотъемлемой частью России, — подчеркнула Гридчина.

Не удержался от порции своих ЦУ для украинских коллег и депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Они муссируют одну и ту же тему, тянут резину уже столько лет, вместо того, чтобы признать очевидное, что Крым — это законная часть России. Всё это продолжение «порошенковской песни», чтобы поддерживать враждебность и агрессию внутри собственного государства, — пояснил Шеремет.

Пётр Порошенко Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Только вот отчего даже оппозиционеры в Киеве продолжают исполнять «порошенковские песни»? Где пророссийские «напевы»? Неужели все так сильно запуганы? А может, «песни» некогда близких соседей просто окончательно вышли из моды на Украине?

Наверное, нашлись бы «исполнители», если избиратели хотели бы подпевать. Хотя куда проще утверждать, что всех купили и запугали. США, к примеру, предлагают Украине (как и всему остальному миру, то есть насчёт украинцев не сильно заморачиваясь) свою «американскую мечту». Пусть далёкую и практически несбыточную, но всё же мечту. А что готова предложить Москва? В Библии ведь не зря написано: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, — чужой, а не язык твой». Пиар, как говорится, есть искусство приобретать друзей. Когда же у России появится свой качественный «пиар»?