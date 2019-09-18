https://static.news.ru/photo/3ca8eef8-d4d2-11e9-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Представители украинской делегации в ходе встречи контактной группы в Минске отказались от закрепления на бумаге «формулы Штайнмайера» (предложения экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса). Это поставило саммит «нормандской четвёрки» под угрозу срыва.

Украинская делегация отказалась подписывать «формулу Штайнмайера», что поставило под угрозу срыва подготовку саммита «нормандской четвёрки», — сообщил ТАСС информированный источник.

Киев мотивировал это тем, что документ не предусмотрен минским комплексом мер, и продолжает настаивать на передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также на разоружении ополченцев ДНР и ЛНР, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. По его словам, самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки». Он выразил уверенность, что на ней будет решено множество важных и сложных вопросов. Политик отметил, что главы государств обсудят все пункты договора и «формулу Штайнмайера».