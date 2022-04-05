Киев обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии, заявил российский посол

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп обсуждала с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на выборы в Венгрии. Политики обсуждали возможность объединения усилий с оппозицией, об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ Евгений Станиславов.

Венгерской стороне... известен факт телефонного разговора украинского посла в Будапеште с министром (иностранных дел Украины) Кулебой, в ходе которого обсуждались возможные способы оказания влияния на результаты выборов посредством объединения усилий с венгерской оппозицией, — сказал Станиславов.

По словам российского посла, венгерская оппозиция не признаёт факт переговоров. По этой причине, как отмечает Станиславский, не верить венгерскому руководству безосновательно.

Выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Впервые премьер-министр Венгрии Виктору Орбану, удерживающий свои позиции на протяжении 12 лет, столкнулся с объединённой коалицией шести европейских политических сил: левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либералы «Политика может быть другой», «Моментум» и правоконсервативный «Йоббик».

Одним из основных тезисов в предвыборной компании Орбана был отказ от вмешательства в ситуацию на Украине. Он открыто говорил о том, что такое течение событий может стать причиной трагических последствий для граждан Венгрии.

Итогом выборов стала уверенная победа Орбана. Сразу после этого премьер назвал президента Украины Владимира Зеленского противником партии «Фидес».