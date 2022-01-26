Матвиенко: Киев может разрешить конфликт в Донбассе силовым путём

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что Киев, скорее всего, вынашивает планы по силовому урегулированию ситуации с Донецкой и Луганской народными республиками. По её словам, власти Украины действуют по указке западных партнёров, пишет ТАСС.

Нынешний киевский режим <...> планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию, — сказала она.

По словам спикера Совфеда, Запад развязал против России «настоящую информационную войну». Тем не менее её последствия могут быть печальными.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашённая республика готова к агрессивным действиям со стороны Киева. По его словам, на текущий день Украина уже имеет предостаточно данных для такого рода решений. Он также не исключил возможность внутриполитических кризисов в Киеве, как политического, так и экономического, что, по его словам, «с вероятностью около 60%» приведёт к широкомасштабному обострению на востоке.