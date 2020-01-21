Всемирный экономический форум в Швейцарии ежегодно собирает тысячи участников из десятков стран. У многих из них в Давосе есть свои официальные резиденции, в том числе и у России. «Русский дом» — это многофункциональная площадка для проведения деловых встреч, переговоров и неформального общения. Главная цель проекта — продвижение российских инициатив и демонстрация нашей культуры и традиций на мировой арене. Подробнее о работе «Русского дома» — в материале NEWS.ru.