Керри пошутил о совпадении жары в Москве с его визитом в Россию

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри пошутил, что небывалая жара в Москве совпала с его визитом. Как отметил политик, одна из целей его визита — убедить Россию активизировать работу по снижению выбросов, пишет «Коммерсант».

Что касается жары, которая ставит в эти дни рекорды многих десятилетий в российской столице, Керри пошутил так:

Это было частью моего плана.

Что касается снижения выбросов, спецпосланник привёл в пример ориентиры США: перейти от сокращения выбросов на 26% к сокращению на 50–52% в течение десяти лет.

Президент Байден совершенно ясно дал понять, что это то, к чему мы стремимся. Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку, — пояснил Керри.

В Москве Джон Керри пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее Госдеп сообщил, что изменение климата стало основной темой телефонного разговора между спецпосланником президента США по вопросам климата Джоном Керри и российским лидером Владимиром Путиным.