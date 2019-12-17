https://static.news.ru/photo/a7fc6162-20c2-11ea-bba2-fa163e074e61_660.jpg Первез Мушарраф Фото: PPI/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приговор пакистанского суда о смертной казни экс-главы государства Первеза Мушаррафа не может считаться окончательным. Это — своего рода «традиция политической борьбы» в республике, считает старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Наталья Замараева.

Она отметила, что смертный приговор — это лишь «решение одного из многочисленных судов», которое находится «в тренде борьбы политической оппозиции против укрепления генералитета в госструктурах власти».

В отношении него (Мушаррафа. — NEWS.ru) не в первый раз выносят решение о смертной казни, его обвиняли в измене родине, измене конституции и так далее, — напомнила Замараева в эфире радио Sputnik.

Она связала приговор экс-главе государства с решением Верховного пакистанского суда, который продлил срок полномочий начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Джаведа Баджвы.

Оба дела следует рассматривать как усиление политической оппозиции против федеральной армии, высказала уверенность политолог.

Ранее NEWS.RU писал, что специальный суд Пакистана приговорил экс-лидера нации Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене. Он находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году, и утверждает, что не может вернуться на родину из-за проблем со здоровьем.