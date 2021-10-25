«Казна пухнет»: Миронов о бесполезности повышения пенсионного возраста

Вероятность принятия законопроекта об отмене пенсионной реформы значительно возросла. Государство своей основной задачей ставит борьбу с бедностью, а повышение пенсионного возраста остаётся одной из главных причин социальной напряжённости и недоверия между властью и гражданами, заявил NEWS.ru глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Так он отреагировал на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который около часа разговаривал с президентом Владимиром Путиным, и считает, что власти задумались об отмене пенсионной реформы.

Убеждён, что в последнее время вероятность принятия закона значительно возросла. Сегодня главной задачей государства признана борьба с бедностью и рост благосостояния граждан. При этом повышение пенсионного возраста остаётся и будет оставаться одной из главных причин социальной напряжённости и недоверия между обществом и властью. А стоит ли овчинка выделки? — задался вопросом Миронов.

По его словам, благодаря пенсионной реформе трансферты федерального бюджета в Пенсионный фонд сократятся в 2022–2024 годах на 125 млрд рублей. Политик отметил, что за квартал до конца года доходы бюджета исполнены с превышением на 1,4 трлн рублей, хотя закладывался его дефицит. Миронов отметил, что в следующем году планируется закрыть бюджет с профицитом. Эта задача будет выполнена с учётом энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.

О чём говорят эти цифры? Да о том, что «казна пухнет» от денег, но при этом ради жалких 125 миллиардов государство унизило и лишило заслуженных выплат миллионы людей. И если раньше эта «экономия» выглядела сомнительной и неприличной, то сейчас это просто абсурд, который буквально с каждой неделей становится все более очевидным, и который надо решительно убрать из нашей жизни — чем скорее, тем лучше! — сказал лидер справедливороссов.

В Союзе пенсионеров России считают, что отмена пенсионной реформы в стране маловероятна, поскольку законодательство «серьёзно и глубоко проработано» в сторону увеличения пенсионного возраста.

В апреле группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым предложила отменить пенсионную реформу и запретить повышать пенсионный возраст до 2035 года. Законопроект был внесён в Госдуму, однако правительство его не поддержало.