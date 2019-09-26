https://static.news.ru/photo/dfc525c2-e07e-11e9-8707-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандал, связанный с телефонным разговором президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, и последовавшую за этим публикацию стенограммы беседы.

На всех американских каналах круглосуточное шоу — ищут нестыковки в словах, звонках, речах. Все всех обвиняют. Только что вспоминали обстоятельства контактов Обамы и Медведева. Потом переключились на разговор Трампа и Зеленского. И это дебаты в комитете по разведке Конгресса. Казалось бы, серьёзные люди. Но это только казалось, — написала дипломат в Facebook.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.

Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе всё равно не намерены отказываться от попыток провести импичмент.