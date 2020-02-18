https://static.news.ru/photo/eef27146-5246-11ea-8f9a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Касьянов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель «Партии народной свободы» Михаил Касьянов считает, что необходимость поправки в Конституцию о неприкосновенности бывших президентов сомнительна.

Политик напомнил, что в небольшом количестве стран существует подобная поправка, которая защищает бывших президентов или премьеров после их ухода в отставку.

Не думаю, что если эта поправка будет принята, то экс-президенты будут заниматься какими-то антиконституционными делами, — заявил Касьянов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Тем не менее, по его словам, такое предложение является «настораживающим ходом». Как отметил политик, создаётся впечатление, что поправки демонстрируют желание российского президента уйти.

Но на самом деле это не так. Если только будут вынуждающие обстоятельства, то Владимир Путин уйдёт в этом случае. Я не вижу таких обстоятельств, — считает Касьянов.

По его мнению, эта поправка не будет добавлена в Основной закон

NEWS.ru сообщал, что в Кремле не стали комментировать поправку о неприкосновенности экс-президентов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент не сформулирована позиция Кремля по этому вопросу. По его словам, рабочая группа занимается отбором всех предложений, которые могут быть внесены в качестве поправок в Конституцию. Песков подчеркнул, что Кремль не будет «формулировать» свою позицию, пока этот список окончательно не будет сформирован.