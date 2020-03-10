https://static.news.ru/photo/f83cd862-62c8-11ea-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Александр Карелин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единоросс Александр Карелин предложит включить в пакет поправок в Конституцию России положение о досрочных выборах в Госдуму. Срок полномочий действующего парламента предложено сократить.

Государственная дума седьмого созыва <...> вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов принять решение о сокращении срока <...>. В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Государственной думы, — отмечено в тексте поправки, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, первое заседание Госдумы восьмого созыва должно пройти на 30-й день после выборов, а не попавшим в новый созыв депутатам обещаны гарантии по закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы».

Как писал NEWS.ru, 10 марта парламент рассматривает во втором чтении поправки в Конституцию. Депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки, чтобы позволить Владимиру Путину избраться вновь.