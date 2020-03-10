https://static.news.ru/photo/7b4e4f46-62d4-11ea-bd05-fa163e074e61_660.jpg Александр Карелин и Валентина Терешкова Фото: duma.gov.ru

Единоросс Александр Карелин отозвал поправку о досрочных выборах в Государственную думу, которые могли состояться после изменения Конституции.

Депутат Карелин снял поправку с голосования, передаёт РИА Новости. Это случилось после речи президента Владимир Путина, который посчитал выборы избыточными.

Как писал NEWS.ru, Карелин предложил провести перевыборы утром 10 марта, «Единая Россия» и ЛДПР поддержали идею. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак назвал их «честным, логичным и правильным шагом».

Путин позже заявил, что парламентские выборы не нужны, и Дума получит новые полномочия сразу после корректировки Основного закона.