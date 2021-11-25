Карабах в Сочи и Брюсселе

Не прошло и месяца после того, как в последний момент был отменён саммит лидеров России, Азербайджана и Армении, который, как ожидалось, будет приурочен к первой годовщине окончания войны прошлой осенью, и вот — новый поворот. Стороны карабахского конфликта получили возможность до конца первого послевоенного года встретиться не один, а сразу два раза.

Первая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдёт 26 ноября в Сочи — лидеры двух государств будут общаться при посредничестве российского президента Владимира Путина, в его рабочей резиденции на черноморском побережье. А через две с половиной недели — 15 декабря — они перенесутся в Брюссель, где будет проходить саммит Восточного партнёрства, в свое время придуманного для того, чтобы демонстрировать сближение Евросоюза с бывшими советскими республиками, а точнее, видимость такого сближения.

На этот раз на полях саммита Восточного партнёрства Ильхам Алиев и Никол Пашинян будут общаться уже при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который давно интересуется Южным Кавказом и неровно дышит к теме карабахского урегулирования. Нисколько не смущённый тем обстоятельством, что ещё 9 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трёхстороннее заявление об условиях прекращения боевых действий, ставшее дорожной картой возвращения региона к миру, в июле этого года в ходе поездки по Закавказью Шарль Мишель предложил собственный мирный план для Южного Кавказа.

Его главное отличие от мирного плана, одобренного при посредничестве Москвы, состоит в том, что помимо положений о решении гуманитарных вопросов (обмен пленными, разминирование), а также делимитации границы и сотрудничества в транспортной сфере и региональных проектах, план Брюсселя предусматривает «проведение мирных переговоров, на которых будет рассмотрен вопрос о статусе Карабаха».

Обращает на себя внимание, что ни о каких новых переговорах по статусу Карабаха в трёхстороннем заявлении от 9 ноября прошлого года ничего не говорится. Вообще, любая попытка снова разогреть эту подостывшую тему вызывает весьма решительную реакцию президента Алиева, который раз за разом даёт понять: рассуждения о статусе Карабаха — это уже история, вопрос закрыт окончательно, и никакой отдельной от Азербайджана территориальной единицы, известной как Нагорный Карабах, больше не существует. По версии Баку (но не по версии Еревана и Брюсселя, за спиной которого в этом вопросе стоит Париж), закрытый вопрос Карабаха — это одно из ключевых слагаемых новой реальности, складывающейся на Южном Кавказе после второй карабахской войны.

kremlin.ru

Вообще, ситуация, когда с интервалом в считанные недели карабахское урегулирование будут рассматривать на двух международных площадках — российской и европейской, по-своему уникальна. Похоже, ничего подобного ранее не было.

Новый шанс, который получает дипломатия, не может не обнадёживать, тем более, что срыв трёхстороннего саммита 9 ноября стал полной неожиданностью для многих.

На этой неделе Никол Пашинян публично признался в том, что это он отказался от встречи в годовщину окончания второй карабахской войны, что сделало её невозможной. «Была идея провести онлайн-встречу 9 ноября. Я сказал, что эта идея проблематична для нас, поскольку 9 ноября — тяжёлый для нас день», — пояснил он в ходе пресс-брифинга в Ереване.

Но, как говорится, лучше позже, чем никогда. Тем более, что в последние недели в связи с самыми серьёзными за последний год боестолкновениями и на границе Армении и Азербайджана, и в зоне размещения российских миротворцев, возникла реальная угроза торможения переговорного процесса, его окончательной остановки и де-факто возникновения новой версии замороженного конфликта в Южном Кавказе — карабахского конфликта 2.0.

Однако вопрос, вокруг которого и будет складываться главная интрига предстоящего двухходового дипломатического раунда в Сочи и Брюсселе, состоит в отсутствии чёткого понимания того, как всё же соотносятся между собой эти два формата и две площадки. Иными словами, можно ли считать переговоры под эгидой ЕС лишь дополнением к той главной работе, которая проводится тремя региональными игроками — Россией, Азербайджаном и Арменией в рамках трёхстороннего заявления от 9 ноября прошлого года. Или ЕС запускает свой пробный шар, прощупывает почву на предмет того, чтобы для начала размыть трёхсторонний формат Москва-Ереван-Баку за счёт постепенного втягивания в него внерегиональных игроков, а затем и вовсе попытаться перехватить инициативу у России.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Понятно, что и Россия, и Запад выступают за скорейшую стабилизацию, долгосрочное политическое урегулирование и разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей. Однако можно ли говорить о том, что это в самом деле редкий пример единства Москвы, Брюсселя и Вашингтона, которые уже давно не партнёры, а соперники? Или это только видимость единства, в котором есть свои подводные камни?

Понятно, что на данном этапе перехватить инициативу у Москвы, если кому-то вдруг захочется это сделать, просто нереально. В зоне конфликта размещены российские миротворцы, кроме того, главные экономические и политико-дипломатические рычаги влияния на ситуацию находятся в руках Москвы, а не Брюсселя или Вашингтона. Но не будем забывать и о том, что карабахское урегулирование — это игра в долгую и оно не раз удивляло своей непредсказуемостью. Армянская оппозиция упорно считает создание трёхстороннего формата с участием Москвы вынужденной мерой, настаивая, что главным механизмом урегулирования должна всё же оставаться Минская группа ОБСЕ (которая, напомним, за три десятилетия своего существования так ничего и не добилась). Наиболее радикальные представители оппозиции уже сегодня проводят митинги под лозунгом: «Прощай, немытая Россия». Кроме того, живущая на Западе влиятельная армянская диаспора, корректирующая позицию Еревана, конечно, хотела бы попытаться найти способ сделать так чтобы первую скрипку в посредничестве в будущем играла все же не Москва, а Брюссель, Париж или Вашингтон.

Накануне встречи в Сочи Никол Пашинян заявил: «Если бы мы были готовы признать Карабах в составе Азербайджана, то не началась бы война. Война произошла, потому что мы отказались сделать это». «Вопрос Карабаха — международный вопрос. Только позицией Армении невозможно решить вопрос Карабаха. Наша задача — ввести в коммуникацию вопрос о правах армян Карабаха с позицией международного сообщества», — добавил он. Более того, он призвал мировое сообщество к признанию независимости Нагорного Карабаха. «В этом процессе Армения точно не должна быть первой», — отметил он. Обращает на себя внимание, что пункт о переговорах по статусу Карабаха содержится и в плане главы Евросовета Шарля Мишеля, с которым Никол Пашинян и Ильхам Алиев будут встречаться 15 декабря в Брюсселе.

Так что интрига карабахского урегулирования остается напряжённой и непредсказуемой.