Кандидат в канцлеры Германии поддержал Украину по «Северному потоку — 2»

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц, который может занять пост Ангелы Меркель, заявил, что Украина должна остаться транзитёром газа и после запуска «Северного потока — 2». По его словам, все должны взять на себя гарантии. Об этом пишет РИА Новости.

После победы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в бундестаг её кандидат в канцлеры Олаф Шольц сделал заявление по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2».

Все должны взять на себя гарантии в связи с запуском газопровода, в частности Украина должна остаться транзитером газа, — приводит его слова агентство.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Теперь партии начинают переговоры по формированию коалиции, которая в итоге решит, кто возглавит правительство. Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов. Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, наоборот, потерял в новом парламенте значительное число мест, показав худший результат за всю историю.

Политологи не ожидают существенных изменений в отношениях между Россией и Германией после смены канцлера. По словам политолога Натальи Елисеевой, немецкий политик первое время будет заниматься внутренними делами страны. Она считает, что социал-демократы позитивно настроены по отношению к России.