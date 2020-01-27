https://static.news.ru/photo/1ecd3ccc-40fc-11ea-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: admin.permkrai.ru

Подбор кандидата на должность врио губернатора Пермского края ещё не завершился, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он объяснил тот факт, что регион почти неделю находится без главы.

По его словам, объявление персоны сделают после того, как российский лидер представит кандидатуру и после согласования с самим претендентом на пост, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее околополитические инсайдеры сообщили, что на освободившееся от нового главы Минэкономразвития Максима Решетникова место губернатора Пермского края может номинироваться экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков.