Подбор кандидата на должность врио губернатора Пермского края ещё не завершился, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он объяснил тот факт, что регион почти неделю находится без главы.
По его словам, объявление персоны сделают после того, как российский лидер представит кандидатуру и после согласования с самим претендентом на пост,
Как писал NEWS.ru, ранее околополитические инсайдеры сообщили, что на освободившееся от нового главы Минэкономразвития Максима Решетникова место губернатора Пермского края может номинироваться экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
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