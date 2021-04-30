Канцлер Австрии предложил Путину встретиться с Байденом в Вене

https://static.news.ru/photo/98dbedb4-a9bb-11eb-a8c9-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В пятницу, 30 апреля, состоялись телефонные переговоры между австрийским канцлером Себастьяном Курцем и российским президентом Владимиром Путиным. В процессе беседы европейский политик предложил лидеру РФ встретиться с американским коллегой Джо Байденом на территории Вены, передаёт ТАСС, ссылаясь на сообщение от представителей пресс-службы Кремля.

Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость, — заявили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин и Курц также обсудили борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа.

13 апреля Байден позвонил Владимиру Путину. В ходе переговоров он предложил в ближайшие месяцы провести российско-американский саммит в третьей стране. В Кремле рассматривают это предложение.

Саммит может пройти летом, пока неизвестно, где именно встретятся политики. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока нет никаких договорённостей по датам. Следует проанализировать различные факторы, и только после этого можно говорить о чём то конкретном.

Ранее представитель Кремля подчеркнул, что визит Байдена в Лондон и Брюссель не рассматривается в качестве возможного варианта для саммита.