Премьер Канады Джастин Трюдо 26 августа высказался против возвращения формата G8 с участием России.
Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7, — цитирует «Интерфакс» Трюдо, сделавшего заявлении на пресс-конференции, которую транслирует CBC News.
По словам премьера, для возвращения России нужно поменять поведение, которое привело к исключению из G8.
Ранее News.ru писал, что во французском курортном городе Биарриц 26 августа завершился очередной саммит «Группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). Основной темой встречи была заявлена проблема неравенства в современном мире, но руководители государств — членов G7 обсудили и множество других вопросов. Однако по итогам мероприятия мировым лидерам не удалось согласовать итоговое совместное заявление — впервые в истории формата.