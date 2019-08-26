Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Столичная подземка требует через суд взыскать с организаторов митинга за честные выборы, состоявшегося 27 июля, более 53 тысяч рублей из-за якобы возникшей в этот день дополнительной нагрузки на сотрудников метрополитена. Об этом сообщил представляющий интересы оппозиционеров адвокат Сергей Бадамшин.

Метрополитен потребовал взыскать с них 53,6 тысячи рублей из-за работы дополнительных сотрудников в день акции протеста 27 июля. Претензии касаются нескольких организаторов акции, среди них Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван...