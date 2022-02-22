Канада ввела санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о введении экономических санкций против России после её решение признать независимость ДНР и ЛНР. Канадцам запрещена любая финансовая деятельность с донбасскими республиками, приводит слова Трюдо с пресс-конференции ТАСС.

Премьер заявил , что это только первый этап санкций, который Канада вводит в координации с «союзниками и партнёрами».

Мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании так называемых республик, мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введём дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними, — сказал Трюдо.

По словам канадского премьера, санкции против России будут действовать до тех пор, пока не восстановится территориальная целостность Украины. Также глава кабмина добавил, что «ещё не поздно» попытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путём.

Ранее глава МИД страны Мелани Жоли заявила, что Канада решительно осуждает признание президентом РФ Владимиром Путиным ДНР и ЛНР «в качестве независимых территорий» и назвала это «прямым нарушением Минских соглашений».