Канада введёт санкции против Путина, Лаврова и Герасимова

Канада вслед за ЕС и Британией введёт санкции против президента Росси Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Об этом объявил в телеобращении премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Трюдо отметил , что это уже третий набор «суровых скоординированных санкций» из-за событий на Украине.

Мы будем вводить санкции против президента Путина и его коллег-архитекторов этой варварской войны, его начальника штаба и министра иностранных дел Сергея Лаврова, — сказал Трюдо.

По словам премьера, эта мера должна послать сигнал Путину о том, что он «допустил ужасный просчёт».

При этом Трюдо признал, что санкции против российского президента имеют символическое значение, потому что он вряд ли имеет какую-то собственность в Канаде.

У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде, — прокомментировал ограничения против Путина канадский премьер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала введение санкций против Лаврова и Путина. По её ловам, ограничения против высшего руководства России вступят в силу после того, как подобные санкции введёт Евросоюз.