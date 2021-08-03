«Каминг-аут»: Зеленскому подсказали единственный путь в Вашингтон

Политолог Алексей Мартынов в эфире программы «60 минут» поделился лайфхаком для президента Украины Владимира Зеленского о том, как быстрее попасть в Вашингтон. Мартынов посоветовал президенту Украины признаться в том, что он трансгендер и совершить каминг-аут. Цитату эксперта приводит на своём официальном telegram-канале Ольга Скабеева.

Лайфхак для Зеленского - сделать каминг-аут, признаться в том, что он трансгендер, и поехать в Вашингтон, - сказал эксперт.

Ранее в Белом доме состоялась встреча между президентом США Джо Байденом и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом говорится в Тelegram-канале Тихановской. Она заявила, что рада этой встрече. Тихановская подчеркнула, что суверенитет Белоруссии не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, являются незаконными.

При этом бывший кандидат в президенты Белоруссии на встрече с хозяином Белого дома призвала Джо Байдена к «самым сильным» санкциям против властей Белоруссии. Об этом она рассказала в интервью CNN.