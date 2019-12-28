Как говорят в таких случаях, покойному мэру, похороненному со всеми возможными почестями, в пору перевернуться в гробу. Опять на свет божий вытащили грязное белье, которым перед глазами любопытствующей общественности трясут уже не один год. На это раз возбуждено дело о клевете против вдовы Елены Батуриной, которая, по словам заявителя Эренцена Манжеева, его оговорила. Елена Николаевна обвинила бывшего финансового управляющего, назначенного по случаю банкротства фирмы Виктора Батурина, в том, что по поддельным документам он получил доступ к ее немалым средствам. А посему возбуждено уголовное дело. «Оклеветанный» Манжеев перешел в контратаку и предъявил свой иск о клевете, по которому Батурина и объявлена в розыск. Поскольку уже пять раз не являлась на судебное разбирательство.

Возникает вопрос, а причем тут МВД Калмыкии? И почему вообще дело слушается в Элисте. А все очень просто в конце девяностых годов брат Батуриной, Виктор, получил не без поддержки Лужкова пост премьера этой степной республики. У всеобъемлющей кампании семейства Inteko там, видимо, были немалые интересы, которые требовали постоянной поддержки. К тому же вдали от столицы, как полагали, было удобно, дабы не привлекать излишнего внимания, регистрировать некоторые фирмы. Не исключено, что и уходить от налогов. Впрочем, тот период покрыт завесой тайны. Премьером Виктор Батурин пробыл недолго, а затем числился советником президента республики. Но, надо полгать, корни там были пущены достаточно глубокие.

Затем брат и сестра пошли сутяжничать друг против друга. И это противостояние закончилась уголовным обвинением Виктора в мошенничестве и сроком в семь лет лагерей. Притом, что он утверждал и утверждает, что это сестрица обобрала его, как липку. Хотя его вклад в развитие семейного дела был не меньшим. Такие вот шекспировские страсти.

Виктор Батурин (справа) Алексей Филиппов/РИА Новости

Характерно, что вскоре после отставки мужа Елена Батурина поспешила покинуть любимую Родину и обосноваться в Австрии. Но даже на расстоянии она остается самой богатой женщиной России, хотя страну свою не жалует визитами. Тем более, что после потери Лужковым доверия президента Медведева столичные суды, которые всегда внимательно относились к искам семейства против финансовых и идейных противников, перестали вдруг вставать на сторону Батуриной-Лужкова в вопросах той же клеветы.

После своего поспешного отъезда, а фактически эмиграции, Батурина, помнится, приезжала в Москву, только, как утверждали, получив некие гарантии о неприкосновенности, и давала показания следователям. И вот недавно вновь ее видели в Москве по скорбному случаю.

Понятно, что ни на какой суд она не явится. За неё отдувается целая команда адвокатов. Ну, а калмыцкой полиции можно только посочувствовать. Вряд ли оперативникам выпишут командировку на горные австрийские курорты. Будет считаться, что вдову просто не нашли. И место ее пребывания не известно.