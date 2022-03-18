Какой брошкой порадует Эльвира Набиуллина

Владимир Путин внёс на утверждение Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка. Её госконтракт истекает грядущим летом. Нет сомнений, что депутаты, многие из которых активно атаковали политику регулятора, абсолютным большинством голосов продлят пребывание Эльвиры Сахипзадовны на её ключевом посту.

Между тем ещё какой-то месяц назад упорно циркулировали слухи, что Эльвира Набиуллина всё-таки покинет свой пост со всеми полагающимися почестями и наградами и будет работать на новом поприще на верхних этажах МВФ, интересам и инструкциям которого, по уверениям злых языков, она верно служила все эти годы. Но человек предполагает, а Меркурий располагает. Даже с учётом того, что Эльвиру Сахипзадовну упорно не вносили ни в какие антироссийские карательные санкционные списки, европейское продолжение её финансовой карьеры теперь вряд ли возможно. А значит, ей помогли сделать правильный выбор.

Между тем кто-то совсем нетерпеливый запустил в информационное пространство сообщение о подаче Набиуллиной заявления об отставке премьеру Михаилу Мишустину. Потом последовали опровержения и разъяснения из серии, что коней на сложной переправе не меняют. Однако факт странного отсутствия Набиуллиной на встрече Путина с капитанами нашего большого бизнеса, невключение её кандидатуры в состав государственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики говорили, скорее, о том, что вопрос о судьбе финансовой начальницы всё ещё обсуждается. Как уже высказывались в определённых кругах, от Эльвиры — властительницы печатного станка ждали принципиального согласия по ряду назревших мер, не вписывающихся в традиционную политику ЦБ. И, видимо, такое согласие было получено.

Можно предположить, что основная моральная проблема для самой Набиуллиной, без сомнения, грамотного экономиста-рыночника, заключалась в том, что её никто не учил работать в условиях мобилизационной экономики. А именно такая политика должна стать в ближайшее время доминирующей. И сохранение Центробанком нынешней учётной ставки в 20% уже может свидетельствовать о том, что обычный курс на таргетирование инфляции ценой перекрытия финансовых подпиток реального сектора экономки поставлен на паузу. И вполне возможно, центробанковская догма, внушённая МВФ, что количество выпускаемых в обращение рублей должно соответствовать объёму полученной валютной выручки, будет постепенно сдаваться в архив. Тем более что ныне уже нет возможности занять валюту на мировых финансовых рынках. Необходима концентрация внутренних ресурсов и введение шкалы различной кредитной ставки для различных отраслей.

Вполне вероятно, что сохранение авторитетной Эльвиры Сахипзадовны во главе регулятора заморозит курс на максимальное ограничение свободы манёвра ЦБ в принятии важных решений и постепенное сворачивание автономии главного банка с его поэтапным, но последовательным подчинением правительству. А потому не форсируют и внесение соответствующих изменений в Конституцию.

И на данном этапе с нашим либеральным крылом может быть достигнут временный компромисс по отступлению от классических монетарных рецептов. Впрочем, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

Ну, а Эльвира Сахипзадовна может порадовать общественность своей новой символической брошкой, например в виде змеи, кусающей собственный хвост.