Какое нам дело до их ахинеи: Пушков призвал не слушать США и Европу

https://static.news.ru/photo/081688ec-29d9-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков призвал игнорировать любые оценочные суждения Запада в отношении России. По мнению сенатора, США и Европа в настоящее время не являются примером политического и идеологического развития.

Пушков отметил, что сами США никогда всерьёз не интересовались, что думает Россия о происходящем в их стране, во внутренней и внешней политике, в каком состоянии находится американская демократия.

Это там никого не интересует. И нас должны перестать интересовать американские оценки. Что нам могут сейчас сообщить США о свободе слова, если она у них перекрыта на всех уровнях — от мейнстрим-СМИ до соцсетей? Или о выборах — после их скандальных выборов? Нам давно пора перестать реагировать на эту демагогию, — написал российский сенатор в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Штаты считают критерием истины и точкой отсчёта только и исключительно самих себя. Россия же слишком часто им в этом подыгрывает. То же самое относится к Евросоюзу и НАТО, где ставят оценки действиям РФ, но отметают российские оценки.

Какое вообще имеет значение, какую очередную ахинею написала в Twitter никому не известная премьер Литвы? И так будет до тех пор, пока мы будем реагировать на каждый выпад, отвечать на каждую глупость, исходящую из-за рубежа, и пока будем играть с Западом в такие информационно-оценочные поддавки, — заметил Пушков.

По мнению политика, пора уходить от этого «синдрома 90-х».

В политике мы с ним во многом расстались. Пора уходить и в сфере идеологии, — заключил Пушков.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков призвал перестать ожидать одобрение Запада при борьбе коронавирусом. По мнению сенатора, результаты противодействия COVID-19 в Европе и США не дают им морального права оценивать российские достижения.