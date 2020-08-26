Какие задачи стоят перед «полярником» Медведевым

Мы уже не раз писали о новой карьере Дмитрия Медведева, начавшейся после его отставки с поста премьера. Давний соратник Владимира Путина, прослуживший четыре года президентом России и почти восемь лет главой правительства, был вынужден в январе этого года отойти на второй план, уйти из повседневной суеты управления.

Пребывание в нехлопотной должности заместителя председателя Совета безопасности, специально под него созданной, и в законе не прописанной, позволяет не спеша обдумать своё нынешнее положение и найти дело по душе. Не забудем, что Медведев — человек совсем не старый, он 1965 года рождения, у него впереди ещё 15-20 лет активной деятельности. Имея в запасе президентство и премьерство, он вряд ли будет занимать свою синекуру, ничего не делая.

Думается, для Владимира Путина было щекотливым делом и перемещение старого соратника с поста главы правительства, который он явно «не тянул», и нахождение для него достойного занятия и почётного места. Придуманный пост заместителя председателя Совета безопасности позволяет Медведеву (остающемуся лидером «Единой России») заниматься теми или иными вопросами, не подчиняясь никому, кроме президента. Последний постепенно начинает загружать отставника делами. Сейчас он поручил ему руководить специально созданной межведомственной комиссией Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Она будет заниматься всеми аспектами — военными, дипломатическими, экологическими и т.д.

Vladislav Kadyshev/Global Look Press

Вопрос об Арктике имеет несколько измерений. Во-первых, Россия имеет самый большой выход в Северный Ледовитый океан и с учётом этого обстоятельства претендует на значительную часть Арктики. По крайней мере, её сегмент самый большой и не сравним с тем, что отведено США, Канаде, Норвегии или Дании (как владелице Гренландии). Но такие территориальные претензии встречают всё большее желание заставить Россию «подвинуться» в этом полярном регионе. Это связано и с залежами полезных ископаемых на океаническом шельфе, в первую очередь, нефти и газа, и рыбными запасами, и географически выгодными позициями для мореплавания и авиаперелётов.

Во-вторых, Арктика имеет особое значение в эпоху всеобщего потепления, и к ней приковано особое внимание Запада, о чем речь пойдёт ниже.

В-третьих, Арктика в отечественной истории всегда занимала особое место, примерно такое же, как космос и атом, о которых мы писали вчера. Все годы советской власти в ней реализовывались разного рода героические проекты, призванные служить как геополитическим и экономическим целям, так и пропагандистским. Вспомним и спасение парохода «Челюскин», и экспедицию папанинцев на Северный полюс, и полёт Валерия Чкалова через него, и плеяду полярных летчиков, и Главсевморпуть, и атомные ледоколы, и их поход к тому же полюсу.

Отказываться от славного прошлого не хотелось бы никакому правящему режиму. Поэтому, исходя из истории и нынешних реалий, политика России в Арктике всегда будет активной. Прорабатываются и варианты судоперевозок по Северному морскому пути, и остаётся актуальным освоение Штокмановского месторождения природного газа в Баренцевом море.

Так что Медведеву предстоит интересная и разнообразная работа, которая будет льстить ему и подчёркивать его статус, ибо в рамках комиссии по Арктике он сможет давать указания самым разным ведомствам, вплоть до Минобороны и МИД. При этом работа эта нехлопотная и не имеет никаких конкретных показателей — он не обязан достигать каких-то цифр или процентов. Такие вот поручения и назначения называются синекурой.

Однако есть среди его занятий Арктикой и иной аспект. 26 августа Дмитрий Медведев провёл совещание по вопросам, связанным с введением Евросоюзом с 2025 года углеродного налога, которым будут облагаться товары, произведённые вне ЕС, с высокой долей выброса парниковых газов. Дело в том, что внутри Евросоюза производителей всячески побуждают уменьшать долю углерода, что, естественно, ставит их в невыгодные условия с теми конкурентами вне ЕС, которые таких стеснений не знают. Поэтому Брюссель и вводит такой налог, чтобы защитить своих промышленников.

Вопрос всеобщего потепления тесно завязан на Арктику, таяние льдов которой угрожает затоплением миллионов квадратных километров суши и уничтожением уникальной биосферы. Недавняя авария в Норильске показала всю хрупкость и уязвимость местной природы перед воздействием человека. Поэтому неслучайно Владимир Путин поставил именно Медведева решать задачу российского ответа на введение углеродного налога. Он должен будет подходить к проблеме комплексно — и рассматривать происходящее в Арктике, и то, как на российской экономике скажется необходимость платить за выбросы.

Опять-таки до 2025 года ещё далеко, над Медведевым не каплет. От него никто не ждёт моментальных решений по налогу. Поручение, как и по Арктике, почётное, важное, многоаспектное и тоже... типичная синекура. Так что место бывшего президента в структуре российской власти — почётное, но это позиция отставника, ветерана. Нельзя с уверенностью сказать, доволен ли им сам Медведев. Будет ли он только мешаться под ногами, станет ли должность зампреда СБ пятым колесом в телеге государственного управления РФ — зависит от того, как он себя поставит. Пока ситуация не вполне ясная.