Президенту — 69. Как Владимир Путин празднует дни рождения

Президенту Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Свой день рождения глава государства, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, проведёт на службе, а вечером справит его в кругу родных и близких. На эти мероприятия не повлияет и то, что ранее в окружении политика несколько десятков человек заразились COVID-19, но сам он не заболел, потому что прошёл вакцинацию. Из самоизоляции Путин фактически вышел ещё в конце сентября, когда провёл встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган kremlin.ru

Как отмечал

По словам Пескова сейчас у Путина «особой самоизоляции нет» и на празднование дня рождения президента это не повлияет.

Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего, — сказал пресс-секретарь главы государства.

В рабочем режиме Путин отмечает день рождения уже не первый раз. В 2020 году он посвятил большую часть рабочего дня работе по внутренней повестке, а также провёл несколько международных телефонных переговоров. За год до этого своё 67-летие Путин встретил на природе в кругу родных и близких.

Владимир Путин kremlin.ru

В 2019-м Путин свой день рождения отмечал в тайге в компании Сергея Шойгу.

Годом ранее, как рассказывал сам Путин, он отметил праздник, выпив по рюмке водки с китайским лидером Си Цзиньпином.



В 2017-м 65-летие Владимир Путин отметил в рабочем режиме, проведя оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, телефонные переговоры с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в Сочи он встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Вечером 7 октября 2015 года Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, в котором забросил семь шайб, играя в команде «Звезды НХЛ» против «Сборной НХЛ», последняя была разгромлена со счётом 15:10. В команде главы государства играли Сергей Шойгу, а также знаменитые хоккеисты Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев.

Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС

За год до этого он впервые за годы работы на высших административных постах взял выходной и улетел в Сибирь за «300-400 км от ближайшего жилья». Позднее Путин рассказал, что у него «был день ходьбы по горам», тогда глава государства прошёл почти девять километров.

В 2013 году своё 61-летие Путин встретил на саммите АТЭС на Бали. Занимавший тогда пост президента Индонезии Сусило Бамбанг исполнил по этому поводу песню Happy Birthday to You под гитару, премьер-министр Японии подарил Путину саке, председатель КНР — торт.

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно (справа) пожимает руку президенту России Владимиру Путину, 2013 Agung Kuncahya B/Xinhua/Global Look Press

Как вспоминал глава российского государства, встречая один из дней рождения с китайским коллегой Си Цзиньпином, они «выпили по рюмке водки» и «нарезали какую-то колбасу».

В 2011 году Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, в день своего 59-летия выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса в Москве. Двумя годами ранее он провел встретился с российскими писателями в Государственном музее имени Пушкина в Москве. Тогда во встрече с главой кабмина приняли участие Александр Кабаков, Сергей Лукьяненко и Юрий Поляков. Отказались от приглашения Дмитрий Быков, Захар Прилепин и Людмила Улицкая.

В 2005 году свой день рождения Владимир Путин встретил на официальной встрече с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ОЦАС), а также провел переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером.

Канцлер Германии Герхард Шредер и президент России Владимир Путин, 2005 Владимир Родионов/ТАСС

В 2002 году 50-летний юбилей глава государства провёл в столице Молдавии — Кишинёве, где проходил саммит СНГ. После этого Путин отправился в Москву и устроил ужин для представителей истеблишмента.

Что дарили

В 2019 году президент Молдавии Игорь Додон собирался подарить российскому коллеге бочку вина, а другой молдавский лидер Владимир Воронин вручил Путину в 2002-м хрустального крокодила намекнув, что это единственное животное, которое не пятится назад. В том же году ему вручили сборник «100 анекдотов про Путина», а жительница Курска связала политику 50-метровый шарф.

Игорь Додон, Владимир Путин kremlin.ru

В 2018-м администрация сельхозпредприятия «Рассвет» преподнесла Путину яблоневые саженцы. За год до этого Сильвио Берлускони подарил президенту РФ пододеяльник, на котором были изображены два политика.

В 2014 году глава одной из фирм в Архангельске подарил президенту гирю с надписью «Всё будет стопудово», а в 2010-м студентки факультета журналистики МГУ сделали для главы государства календарь со своими полуобнажёнными изображениями.

Также Владимиру Путину дарили животных. Так, в 2000 году Сергей Шойгу преподнёс ему знаменитого лабрадора Кони, позднее премьер-министр Болгарии подарил президенту РФ болгарскую овчарку Баффи, губернатор японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ — собаку Юмэ породы акита-ину, а глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов — алабая по кличке Верный. Кроме этого Владимиру Путину дарили уссурийского тигрёнка, которого передали в «Сафари-парк» в Геленджике.