Президенту — 69. Как Владимир Путин празднует дни рождения

Президенту Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Свой день рождения глава государства, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, проведёт на службе, а вечером справит его в кругу родных и близких. На эти мероприятия не повлияет и то, что ранее в окружении политика несколько десятков человек заразились COVID-19, но сам он не заболел, потому что прошёл вакцинацию. Из самоизоляции Путин фактически вышел ещё в конце сентября, когда провёл встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Как отмечал
По словам Пескова сейчас у Путина «особой самоизоляции нет» и на празднование дня рождения президента это не повлияет.
Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего, — сказал пресс-секретарь главы государства.
В рабочем режиме Путин отмечает день рождения уже не первый раз. В 2020 году он посвятил большую часть рабочего дня работе по внутренней повестке, а также провёл несколько международных телефонных переговоров. За год до этого своё 67-летие Путин встретил на природе в кругу родных и близких.
В 2019-м Путин свой день рождения отмечал в тайге в компании Сергея Шойгу.
Годом ранее, как рассказывал сам Путин, он отметил праздник, выпив по рюмке водки с китайским лидером Си Цзиньпином.
В 2017-м 65-летие Владимир Путин отметил в рабочем режиме, проведя оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, телефонные переговоры с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в Сочи он встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
Вечером 7 октября 2015 года Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, в котором забросил семь шайб, играя в команде «Звезды НХЛ» против «Сборной НХЛ», последняя была разгромлена со счётом 15:10. В команде главы государства играли Сергей Шойгу, а также знаменитые хоккеисты Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев.
За год до этого он впервые за годы работы на высших административных постах взял выходной и улетел в Сибирь за «300-400 км от ближайшего жилья». Позднее Путин рассказал, что у него «был день ходьбы по горам», тогда глава государства прошёл почти девять километров.
В 2013 году своё 61-летие Путин встретил на саммите АТЭС на Бали. Занимавший тогда пост президента Индонезии Сусило Бамбанг исполнил по этому поводу песню Happy Birthday to You под гитару, премьер-министр Японии подарил Путину саке, председатель КНР — торт.
Как вспоминал глава российского государства, встречая один из дней рождения с китайским коллегой Си Цзиньпином, они «выпили по рюмке водки» и «нарезали какую-то колбасу».
В 2011 году Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, в день своего 59-летия выступил на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса в Москве. Двумя годами ранее он провел встретился с российскими писателями в Государственном музее имени Пушкина в Москве. Тогда во встрече с главой кабмина приняли участие Александр Кабаков, Сергей Лукьяненко и Юрий Поляков. Отказались от приглашения Дмитрий Быков, Захар Прилепин и Людмила Улицкая.
В 2005 году свой день рождения Владимир Путин встретил на официальной встрече с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ОЦАС), а также провел переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером.
В 2002 году 50-летний юбилей глава государства провёл в столице Молдавии — Кишинёве, где проходил саммит СНГ. После этого Путин отправился в Москву и устроил ужин для представителей истеблишмента.
Что дарили
В 2019 году президент Молдавии Игорь Додон собирался подарить российскому коллеге бочку вина, а другой молдавский лидер Владимир Воронин вручил Путину в 2002-м хрустального крокодила намекнув, что это единственное животное, которое не пятится назад. В том же году ему вручили сборник «100 анекдотов про Путина», а жительница Курска связала политику 50-метровый шарф.
В 2018-м администрация сельхозпредприятия «Рассвет» преподнесла Путину яблоневые саженцы. За год до этого Сильвио Берлускони подарил президенту РФ пододеяльник, на котором были изображены два политика.
В 2014 году глава одной из фирм в Архангельске подарил президенту гирю с надписью «Всё будет стопудово», а в 2010-м студентки факультета журналистики МГУ сделали для главы государства календарь со своими полуобнажёнными изображениями.
Также Владимиру Путину дарили животных. Так, в 2000 году Сергей Шойгу преподнёс ему знаменитого лабрадора Кони, позднее премьер-министр Болгарии подарил президенту РФ болгарскую овчарку Баффи, губернатор японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ — собаку Юмэ породы акита-ину, а глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов — алабая по кличке Верный. Кроме этого Владимиру Путину дарили уссурийского тигрёнка, которого передали в «Сафари-парк» в Геленджике.