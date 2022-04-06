Как в Чернигове к теням фашистов взывали

Давно замечено, что бункерные украинские власти постоянно выставляют себя защитниками «великой европейской демократии» от «северных варваров», от «Мордора». Прошли те времена, когда местные «эксперты» на голубом глазу заявляли, что три украинских фронта во время Великой отечественной войны были так названы потому, что в их рядах воевали исключительно украинцы, которые, дескать, и Европу освободили, и концлагеря ликвидировали. Не так давно, выступая перед израильскими парламентариями, Владимир Зеленский призвал израильтян относиться к украинцам так, как украинцы относились к евреям во время немецкой оккупации. Правда, возник конфуз, поскольку в Израиле прекрасно помнят и о бендеровской резне, и о пособничестве местных полицаев в истреблении евреев.

Теперь концепция изменилась. Потому-то Зеленский сообщает немецкому руководству, которое в Киеве упрекают в недостаточной поддержке нынешнего режима, что русские — страшно сказать! — уже пишут на своих автомобилях: «На Берлин!». Естественно, Владимир Александрович не уточняет исторический контекст появления таких лозунгов, связанных с празднованием годовщины Великой Победы. И ничтоже сумняшеся утверждает, что таким образом в России выдают свои тайные замыслы. Мол, если свободолюбивая Украина не устоит перед лицом «московской орды», то после её уничтожения придёт черёд и всей демократической Европы, включая, естественно, и Германию. Вывод один: дайте танков, самолётов и средств ПВО для вашей же защиты. Хотя бы по проценту от натовских арсеналов.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Но мэр Чернигова, города с историей не менее славной, чем у Киева, пошёл ещё дальше. Он решил апеллировать к теням топтавших украинскую землю немецких фашистов. В своём сентиментальном обращении он напомнил своим потенциальным немецким слушателям о том, что на черниговской земле есть кладбище павших немецких солдат (то бишь фашистских оккупантов), которое содержится в образцовом порядке. «И вот сейчас, — выжимает слезу градоначальник, — русские бомбят могилы ваших предков!»

Понятно, что никаких снимков прицельного бомбометания российской авиации по могильным крестам приведено не было. Хотя нельзя исключить, что и среди немецких могил украинские вояки могли спрятать свою систему ПВО или гаубицу. С них станется. Но примечательно ведь другое. Глава города, в котором снесли памятник генералу Ватутину, реально освобождавшему советскую Украину, взывает к денацифицированным современным немцам, тревожа тени бывших оккупантов, на спокойствие могил которых якобы покусились россияне. Видимо, у нынешних потомков гитлеровских солдат должна кровь закипеть от возмущения. И на оборону кладбища будут отправлены эшелоны с вооружениями.

Впрочем, под это подводится и историческая база. Украинский Telegram-канал «Былины IV рейха» прямо сообщает своим читателям, что Мариуполь обороняют «потомки Курта Майера, героически освободившего город в октябре 1941 года силой одного батальона». Как говорится, это всё, что вы хотели знать об украинских нациках и что боится признать цивилизованная Европа.

Все эти посылы выглядят всё большей фантасмагорией, отрывом от реальности. Потому Зеленский в режиме «онлайн» повествует как бы российским журналистам о многочисленных покушениях на его персону, которую готовили российские спецслужбы. Ведь для них он, дескать, главное препятствие для планов «северных варваров».