Как говорится, если появляется такой инсайд, значит, это кому-то нужно. И объяснений подобному вбросу может быть несколько. Ну, во-первых, кризис старения нашей партийной системы налицо. Многолетние телевизионно-политические персоны давно раздражают. А ряду политических образований, расцененных, как внесистемные, выход на широкую арену закрыт. В результате падает интерес к самой процедуре выборов, а низкая явка не прибавляет авторитета режиму в целом. А потому давно шёл разговор о вовлечение в политическую деятельность так называемых лидеров общественного мнения, сочетающих, как высокую степень узнаваемости, так и понимание общих правил большой игры. И, таким образом, значительно удлинив бюллетень для голосования партиями на любой вкус, можно легко разбавить голоса, которые способна на волне общественного недовольства набрать левая оппозиция. И, как сверхзадача, сохранить нужное для стабильного переходного периода конституционное большинства «Единой России» в Госдуме.

В иной трактовке появление множества новых партий, строящихся в основном с опорой на телевидение и на скандальные фигуры, типа журналиста Юрия Дудя и многостаночника Сергея Шнурова (Шнура), могло бы иметь целью довести до абсурда проявившийся общественный вектор на обновление партийной системы, превратить мелькание карликовых новоявленных партий в назойливый карнавал лиц, который серьезных людей напрочь отвадит от попыток оживить наш политический ареопаг. Первым опытом из этой области выглядит желание одного из создателей игры World of tanks Вячеслава Макарова основать Партию прямой демократии с опорой на IT-сообщество России. Вот только уже выясняется, что сама фирма его Wagraming.net была замечена в родной Белоруссии среди спонсоров усиленной белорусизации республики с распространением бело-зелено-красных вышиванок и сбором крикливых митингов за незалежность, против «маскальского поглощения». Так что, в любой момент и такую структуру при всей её технологичности, особенно в случае осложнений отношений с Минском, можно объявить «рукой Лукашенко», его лоббистским ресурсом. И это только один пример возможных маневров вокруг возникающих партий.

Между тем, нельзя сказать, что фигуры, набравшие вес и обретшие немалое влияние на общественное мнение, готовы на роль исключительно марионеток. Тот же Шнур уже намекал, что мог бы после окончания своей активной концертной деятельности сделать шаг в активную политику. Причем для такого заявления ему предоставили трибуну федерального телеканала. Пока он готов войти в новую роль на уровне подкидывания злободневных политических резонансных вопросов. Но, как говорится, лиха беда начало. И теперь представьте, кто в том же родном Питере не проголосует за Шнура хотя бы просто в одномандатном округе? Кто-то из уважения, кто-то, вдохновившись его политическими сатирами, а кто-то, как говорится, по приколу, в надежде на то, что и на Охотном ряду найдется время и место для яркого шнуровского зрелища. В совет при комитете по культуре Госдумы он уже вошел.

Сергей Шнуров Сергей Киселев/АГН «Москва»

А вот другой человек из предполагаемого политического пополнения — писатель и боец Захар Прилепин — уже официально объявил о создании новой, скорее, левоцентристской партии с весьма претенциозным названием «За правду». Развертываться новая структура будет на базе одноименного патриотического движения. И, как утверждает сам «пролетарий пера», в регионах идет формирование партийных ячеек. Видимо, проблем с регистрацией у Прилепина и его соратников таких, как эксцентричный Иван Охлобыстин или некогда популярный рок-певец Вадим Самойлов, не будет. Очевидно, что планируемый писателем «инструмент влияния на власть» вполне впишется в общую патриотическую повестку. А новые лица, спрос на которые как никогда велик, действительно могут привести на выборы часть пассивного электората, который уже разочаровался в традиционных партиях, какими бы лозунгами они ни прикрывались.

Более того, Прилепин, бывший нацбол, выбравший государственность и стабильность, планирует действовать в той политической нише, где неповоротливым телом разлеглась компартия, давно оставившая любые попытки своего освежения и реформирования. А значит, при таком раскладе именно команда Прилепина, а не прежние спойлеры типа «Коммунистов России», смогла бы снизить процентные итоги Геннадия Зюганова в 2021 году. И в этой связи боевому писателю будет обеспечена благосклонность наших медиа, которые и так жалуют его своим вниманием.

Другое дело, что Прилепина явно не устроила бы роль лидера одной из мелких партий, которые, как ныне утверждают, могли запутать избирателя, рассеять традиционный электорат системной оппозиции. Он явно хотел бы не просто присоединиться в новом парламенте к своему литературному соратнику и единомышленнику Сергею Шаргунову, но стать объединительной фигурой для целого политического пласта.

Так что, с игрой в именные партии не все так просто, особенно учитывая негласное соперничество условных Кремлевских башен. И если кто-то всерьез надеется, использовать Шнура, Дудя, Прилепина, то нет никаких гарантий, что эти ребята наоборот не используют тех, кто метит в их кукловоды.