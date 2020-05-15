Карантинные ограничения заморозили лишь внешние проявления большой политики. Между тем, в кулуарах параллельно нарастают разного рода дискурсы из серии «как нам обустроить поствирусную Россию». И если одни «надёжные», но анонимные источники вбрасывают идею переноса единого дня голосования с 13 сентября в туманную зимнюю даль, когда, мол, страсти, порожденные издержками самоизоляции, успокоятся. То другие старательно подпитывают мысль о целесообразности отказа от прямых губернаторских выборов. И если их не отменить совсем, как после событий в Беслане, то хотя бы доверить исторический выбор региональным законодательным собраниям.

Собственно, тревога власть предержащих по поводу всё более близких выборов в без малого двадцати регионах понятна. Вряд ли после отмены всех карантинных ограничений сразу наступит всеобщее счастье. А потому все понимают, что прямые губернаторские выборы, скорее всего, дадут повод электорату на местах выразить своё отношение не к кандидатурам, а к политике властей. И такой выбор будет покруче того, что был вызван пенсионной реформой.

И протестный митинг во Владикавказе, и онлайн-протесты — уже вполне осознанные звоночки. Оппозиция ищет новые формы консолидации, используя технические возможности, консолидируется, вопреки всем ограничениям, предлагает свою политическую повестку. И главное — делает вполне ясную заявку на свои действия в посткарантинный период. Понятно, что в ответ власти, их мозговые центры заранее ищут варианты, которые позволили бы внешне вполне законно изменить форму выборов, формально от них не отказываясь. Но, в целом, не дать всё более консолидирующейся оппозиции легальной возможности нанести удар по устоявшемуся балансу власти и групповых интересов. Тем более, что в некоторых республиках со сложным национальным составом и так губернаторы выбираются исключительно в стенах местных парламентов.

Но это только один аспект возникших, как по команде, утечек плодов неустанной работы кремлёвских высоколобых. В конце концов, ещё Салтыков-Щедрин писал, что, мол, российская власть предпочитает держать свой народ в состоянии постоянного изумления. А потому все решения должны быть чистой воды неожиданными экспромтами, а не результатом долгого и нудного обсуждения. А раз так, то, скорее всего, новые вводные политических дискуссий имеют и иные, завуалированные цели. Ну, во-первых, общество, его интеллектуальную часть, начинают по классической схеме тестировать: никто из официальных источников ничего не предлагает, а интернет и разных цветов медиа уже анализируют все «за» и «против». Во-вторых, надо ведь как-то заполнять нашу политическую повестку более-менее нейтральными темами. Иначе, особенно в условиях всеобщей изоляции, она будет оккупирована куда более острыми вопросами.

Наконец, к вопросу об «изумлении». Тема переноса выборов губернаторов в заксобрания может служить неплохим отвлечением от подготовки совершенно неожиданного решения. Может служить и прикрытием для иного варианта решения политической квадратуры круга: как и законность соблюсти, и электоральных неприятностей избежать.