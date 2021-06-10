Как Медведеву и Жириновскому соперничать с Мбаппе и Роналду

Итак, уже в пятницу стартует долго ожидаемый чемпионат Европы по футболу. И несколько дополнительных матчей чемпионата, которые также пройдут в Санкт-Петербурге, выглядят приятным сюрпризом, прежде всего, для наших любителей лучшей игры в мяч. Между тем спорт становится серьёзным конкурентом нашей предвыборной кампании.

Итак, официально и сама предвыборная гонка стартует примерно 19 июня. Но участники предвыборного забега, старт которому фактически дало послание президента, помнят, что пандемия пандемией, но крупнейшие спортивные форумы — европейский чемпионат по футболу и токийские Олимпийские игры — в этом году переносить организаторы уже не намерены. Единственно, о чём осторожные японцы предупредили, — это о пустых трибунах на двухнедельных соревнованиях, но ведь у телевизионных экранов всё равно соберутся миллиарды, включая и десятки миллионов наших соотечественников.

Но всё начнётся ещё в июне, когда партии и претенденты на победу в одномандатных округах будут, что называется, разогреваться и занимать, говоря языком спортивных комментаторов, стартовые позиции. В эти же дни большой футбол придёт в Санкт-Петербург, где пройдёт больше интересных матчей, чем планировалось изначально. Значит, прежде всего, мужскому населению города Петра, который и так считается весьма проблемным для действующей власти, будет не до большой политики и партийного пиара. К тому же по электронным визам на берега Невы, видимо, будут допущены иностранные туристы, пусть и в разумных количествах. А значит, после «ковидного» затишья Питер на пару-тройку недель как минимум погрузится в долгожданную атмосферу карнавала. Куда там даже Жириновскому с его традиционными эскападами до интриги матчей лучших сборных.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ну, хорошо. Футбольные звёзды отвлекут от самого начала предвыборной гонки. Но не тут-то было. Уже 23 июля стартует Олимпиада в Токио, а значит, опять нашим политическим лидерам, особенно думским завсегдатаям, придётся очень туго на фоне рекордных забегов, увлекательных поединков и искромётных матчей. Всего этого праздника силы и молодости. Рейтинги олимпийских трансляций и политических дебатов глупо будет даже сравнивать. Снова для политиков наступит мёртвый сезон, когда бесполезно тратить своё красноречие и обещать что-то кроме спортивных побед.

Не надо ещё забывать и о нынешнем положении нашего спорта, находящегося под тяжестью допинговых санкций. Вполне можно предположить, что отсутствие гимна и флага не добавят популярности партии власти. А посредственные спортивные достижения сборной России увеличат риск снижения энтузиазма рядового выборщика, который своё разочарование отразит чуть позже в избирательном бюллетене А это чревато негативными последствиями для всех традиционных политических партий. Зато может поднять рейтинг партий-дебютантов.

Так что, волей-неволей всем партиями придётся учитывать влияние большого спорта на настроения избирателей и в своей предвыборной стратегии делать поправки на период самих соревнований. Не исключено, что такой расклад заставит партии всю основную тяжесть кампании сосредоточить в конце августа, а самые выигрышные мероприятия заранее зарезервировать на начало сентября. Логично было бы привлечь к кампании новых олимпийских чемпионов, прибывающих из Токио с медалями.

Не исключено, что и самим политикам придётся вместо костюмов с галстуками обрядиться в спортивные костюмы и показать силу молодецкую. Как говорится, о, спорт, ты — мир, но не в политике. Ведь давно шутят, что даже простой футбольный матч имеет политический резонанс.