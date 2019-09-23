Наши высокие сановники редко выносят сор из избы, вступая в публичные пререкания. Потому-то для многих словесная перепалка главы Счётной палаты и министра обороны дала богатую пищу для разного рода стратегических и кадровых прогнозов. Тем более, что в рейтинге потенциальных преемников Дмитрия Медведева оба занимают верхние позиции.

Напомним, что сначала Кудрин в стиле Дональда Трампа высказался в своём посте в Твиттере о том, что, мол, военные расходы у нас «раздуты». Тут же министр обороны, используя трибуну «молодёжки», дал достойный ответ коллеге. Причем прибег к ярким образам и художественной форме. Вспомнил Жванецкого с его предложением спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел. И сравнил нападки на наш военный бюджет с немодной темой. Ну, это как если бы спорить о достоинствах кримпленовых пиджаков в наше время. А заодно дал наказ экономическому блоку искать средства роста экономики, а не считать, мол, копейки.

Словом, заочный спор двух звёзд нашей большой политики приобрёл обобщенный характер дискуссии двух самых сильных наших лоббистских групп-экономистов-либералов и силовиков. Причём одна сторона традиционно упрекает людей в погонах в больших расходов. А те парируют, что это светочи экономической мысли слишком мало зарабатывают для страны.

Видимо, поэтому Кудрин решил лишний раз не обострять и удивительно изящно налету переобулся из лаковых штиблет в солдатские ботинки. Алексей Леонидович опять-таки через соцсеть выразил удивление такой реакцией министра, поскольку он-то, Кудрин, считает , что президент уже привёл бюджет ОПК к разумным величинам и дальнейшее снижение не нужно. А речь идёт просто о большей эффективности использования выделяемых средств. И подтвердил свой тезис цифрой: в 2016 году военный бюджет составлял 4,4 процента ВВП, а в 20118 уже только 2,7.

Какой вывод можно сделать из такого блиц-спора. Но, во-первых, хорошо известно, что Алексей Кудрин использует любую возможность для того, чтобы оставаться в нашем информационном пространстве. А для этого он постоянно вбрасывает тезисы, так или иначе вызывающие обсуждение. Причём в Твиттере он выступает скорее, как частное лицо, а не глава грозной счетной палаты. При этом зачастую не избегает споров даже с братьями по либерально-экономическому классу. Так, недавно он вошёл в клинч с замом премьера Силуановым, считающим, что надо продвигать инвестиционные проекты. Кудрин же резонно уверен, что надо инвестировать в человека. Этим во многом объясняется и его «наезд» на Минобороны. Поскольку наш бюджет на образование довольно скромен.

А вот Сергей Шойгу, хоть и входит в тройку популярных политиков, в последнее время старается лишний раз не светиться. И интервью, ставшее ответом и Кудрину, скорее исключение. И не исключено, что такой ответ был высоко санкционирован, а потому и Кудрин отказался от своей прежней позиции.

Словом, спор развития не получил. Наши «нотабли» знают правила и за условные красные флажки не выходят. Расколов, тем более публичных, никто не хочет.