Как креативно признать и защитить ДНР и ЛНР

Видимо, для российского руководства пришло время прямо без обиняков заявить Парижу и Берлину, что их действия де-факто санкционируют нарушение украинским руководством основных положений Минских соглашений, поскольку ни разу они не прибегли к рычагам действенного влияния на Украину. А уговоры и приписывание Киеву того, что он в реальности делать не собирается, только окончательно загоняют «нормандский формат» в тупик, что и доказала последняя четырёхсторонняя встреча экспертов и о чём Дмитрий Козак доложил президенту Путину.

Таким образом, пришло время говорить не только о нежелании исключительно Украины выполнять взятые на себя обязательства, поскольку-де её никак не могут уговорить стать, наконец, ответственным государством, а о триединой ответственности наших партнёров по переговорам, которые общими усилиями в стремлении ослабить позиции России похоронили Минский процесс. А раз так, то и для другой стороны соблюдение буквы документов становится бессмысленным.

А главное, выйти из замороженного процесса спокойно могут как раз Донецк и Луганск как непосредственные участники переговоров по принятию Минских документов. Кремль для порядка может ещё их и поуговаривать не спешить рвать фактически не действующие соглашения.

Более того, ссылки на относительно расплывчатый характер этого документа, составленного действительно поспешно, учитывая остроту тогдашнего противостояния в Донбассе, позволяют перехватить инициативу на переговорах. И чётко поставить вопрос о дополнении соглашений условиями и процедурами законного выхода из них.

А для этого необходимо жёстко обозначить сроки осуществления положений Минских соглашений, начиная с вынесения на голосование в Раде вопроса об особом статусе ДЛНР. Понятно, что откровенное несоблюдение таких сроков станет легальным предлогом для расторжения фактически мёртвых договорённостей. Кстати, уже сам отказ остальных трёх участников «нормандского формата» от внесения такой поправки может также трактоваться как прямое саботирование Минского процесса, несмотря на все усилия Москвы сохранить его.

Игорь Маслов/РИА Новости

Кстати, Россия могла бы выдвинуть ещё ряд условий, несоблюдение которых автоматически повлекло бы расторжение договоров. В частности, появление в зоне соприкосновения тяжёлых вооружений или применение средств массового поражения (кассетных бомб и снарядов) против гражданских объектов. Тут надо брать пример с украинских небратьев, которые буквально фонтанируют разными, иногда откровенно маразматическими, чисто деструктивными инициативами. Москва же должна настаивать, что только временные рамки сделают Минский процесс реальным, а не прикрытием для продолжения политики Киева.И ещё один важный аспект проблемы. Мы уже отмечали, что одобренные президентом Путиным меры по экономической поддержке непризнанных республик стали фактически шагом к их признанию, окончательному включению в российский экономический комплекс. Тут даже напрашивается аналогия с началом углублённой экономической интеграции с Белоруссией. Причём действовать такие экономические кондиции должны до окончательной реализации всё тех же Минских соглашений. В нынешних обстоятельствах фактически вечно.Но если республики признаны фактически в экономическом плане, хоть официально и временно, то ничего не мешает признать их полностью — политически, дипломатически. Но также до полного осуществления Минских соглашений. И тоже как бы временно: мол, как только весь минский комплекс станет основой новых демократических внутриукраинских отношений, признание ДНР и ЛНР будет отозвано. Могут ли наши «западные партнёры» что-то конкретно возразить против такого шага?